Пожары в Колорадо разрушили дома: сотни людей остались без жилья

Из-за природных пожаров в американском штате Колорадо сгорели сотни домов. Власти сообщили, что десятки тысяч людей пришлось эвакуировать.

Власти штата ввели режим чрезвычайного положения. Однако метеорологи сообщили, что погода уже улучшается.

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В Колорадо из-за пожаров ввели чрезвычайное положение

Пожары уничтожили сотни домов местных жителей. Предварительно писали, что в штате засуха и чрезвычайно теплая погода, что и могло привести к возникновению пожароопасных условий.

Губернатор штата Джаред Полис объявил введение режима чрезвычайного положения.

Это стихийное бедствие произошло очень быстро, большую часть ущерба пожары нанесли всего за полдня. Многие семьи имели несколько минут на сборы, чтобы забрать своих детей и воспитанников, сесть в машину и уехать,

– заявил Полис.

Согласно предварительным данным СМИ, причиной пожаров могло быть короткое замыкание из-за обрыва линий электропередачи.

Именно поэтому ориентировочно 30 тысяч человек остались без доступа к свету. Однако метеорологи сообщают об улучшении погодных условий – ветер уже утих и начался снег.

Пожары в Колорадо уничтожили сотни домов: смотрите видео

Пожары могли возникнуть из-за короткого замыкания: смотрите видео​

Кратко о пожарах в Колорадо

30 декабря 2021 года центр американского штата Колорадо накрыли сильные лесные пожары. Из-за них пострадали по меньшей мере 6 человек.

Известно, что скорость ветра тогда достигала 128 – 160 километров в час, местами даже 184 километра в час.

По оценкам шерифа города Супериор Джо Пелле, огонь уничтожил там около 580 жилых домов и других сооружений. В Луисвилле пожар раскинулся на почти 650 гектаров.

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