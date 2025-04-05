Сибирь охватили степные пожары: огонь перекидывается на дома, есть перебои со светом и водой
- В Сибири из-за ураганного ветра начались масштабные степные пожары, которые уничтожают дома и вызывают перебои с электричеством и водой.
- Местные власти призывают жителей бороться с огнем самостоятельно, используя лопаты, и сообщают об эвакуации в пострадавших районах.
В российской Сибири из-за ураганного ветра началось быстрое распространение ландшафтных пожаров, огонь распространяется на дома. Местные власти просят жителей тушить огонь лопатами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что происходит в Сибири
Огонь в субботу, 5 апреля, зашел на территорию нескольких районов, сгорели жилые дома в нескольких селах, наиболее пострадал Усть-Абаканский район, борются с огнем – Бейский район, сам Абакан, Черногорск, Саяногорск.
По данным росСМИ, в Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов. Сообщают о "тотальном ужасе" в селе Заимка, возгорание окружает населенный пункт, одновременно люди просят о помощи.
В России массовые пожары: смотрите видео
В свою очередь председатель Калининского сельсовета Усть-Абаканского района республики Иван Сажин призвал всех, кто может помочь, брать лопаты и метлы и бороться с пожаром.
Из регионов поступают сообщения о перебоях с электричеством и водой. В Красноярске и на трассе в аэропорт возникла "огненная стена". О массовых отключениях также сообщают жители Кузбасса и Алтайского края.
По Сибири распространяются пожары из-за непогоды: смотрите видео
Согласно обнародованной информации, штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии.