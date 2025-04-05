Сибирь охватили степные пожары: огонь перекидывается на дома, есть перебои со светом и водой

В российской Сибири из-за ураганного ветра началось быстрое распространение ландшафтных пожаров, огонь распространяется на дома. Местные власти просят жителей тушить огонь лопатами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходит в Сибири

Огонь в субботу, 5 апреля, зашел на территорию нескольких районов, сгорели жилые дома в нескольких селах, наиболее пострадал Усть-Абаканский район, борются с огнем – Бейский район, сам Абакан, Черногорск, Саяногорск.

По данным росСМИ, в Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов. Сообщают о "тотальном ужасе" в селе Заимка, возгорание окружает населенный пункт, одновременно люди просят о помощи.

В России массовые пожары: смотрите видео

В свою очередь председатель Калининского сельсовета Усть-Абаканского района республики Иван Сажин призвал всех, кто может помочь, брать лопаты и метлы и бороться с пожаром.

Из регионов поступают сообщения о перебоях с электричеством и водой. В Красноярске и на трассе в аэропорт возникла "огненная стена". О массовых отключениях также сообщают жители Кузбасса и Алтайского края.

По Сибири распространяются пожары из-за непогоды: смотрите видео

Согласно обнародованной информации, штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии.