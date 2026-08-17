Крупнейший пожар в истории Бельгии приблизился к границе: в Германии эвакуируют людей

В воскресенье, 16 августа, мэрия немецкого города Моншау, где проживает около 12 тысяч человек, объявила о частичной эвакуации. Из-за стремительного приближения пламени, густого дыма и неблагоприятных погодных условий жителям двух улиц приказали немедленно эвакуироваться в безопасные места.

По данным информационного агентства Reuters, причиной паники стал крупнейший лесной пожар в новейшей истории Бельгии, охвативший 3 тысячи гектаров. Стихия бушует в непосредственной близости от немецкой границы, поэтому власти соседней страны вынуждены действовать на опережение.

Что известно об эвакуации из-за масштабных пожаров?

14 августа в бельгийском заповеднике Гоес-Фенн вспыхнул масштабный лесной пожар. К его тушению привлекли спасателей из Бельгии, Германии и Люксембурга, а также военных и фермеров. 16 августа основные силы сосредоточили на участке, где огонь двигался в сторону Германии, надеясь на более прохладную и влажную погоду.

Еще до официального приказа полиция настойчиво советовала жителям приграничных зон собирать вещи. "Фронт пожара простирается на 1,5 километра от немецко-бельгийской границы и всего в 1,8 километра от ближайшего населенного пункта", – предупредили правоохранители.

Со своей стороны бельгийские службы также не медлили и ранее эвакуировали людей из поселения Кюхельшайд, что расположенно в десяти минутах езды от Моншау.

В целом ситуация в регионе остается крайне напряженной, ведь в ночь на пятницу, 14 августа, на западе Германии из-за другого лесного пожара свои дома уже покинули почти 2 тысячи человек.

Этим летом Европа серьезно страдает от сильной засухи, которая то и дело провоцирует масштабные пожары. Этот пожар является крупнейшим в истории Бельгии, он более чем вдвое превышает масштабы пожара 2011 года, охватившего почти 1400 гектаров, согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах.

"Мы никогда бы не представили, что Бельгия пострадает от пожара такого масштаба. Теперь нам приходится смотреть фактам в глаза", – сказал Reuters Карим Буарфа, капитан пожарной бригады.

К слову, лесные пожары этого года во Франции уничтожили больше территорий, чем когда-либо за последние десятилетия – фактически со времен Второй мировой войны. Основным фактором их распространения считают изменения климата, вызванные сжиганием ископаемого топлива. В то же время около 90% пожаров в этом году, по имеющимся данным, возникли по вине людей.