За даними інформаційної агенції Reuters, причиною паніки стала найбільша лісова пожежа в сучасній історії Бельгії, яка охопила 3 тисячі гектарів. Стихія вирує зовсім поруч із німецьким кордоном, через що влада сусідньої країни змушена діяти на випередження.

Що відомо про евакуацію через масштабні пожежі?

14 серпня у бельгійському заповіднику Гоес-Фенн спалахнула масштабна лісова пожежа. До її гасіння залучили рятувальників із Бельгії, Німеччини та Люксембургу, а також військових і фермерів. 16 серпня основні сили зосередили на ділянці, де вогонь рухався у бік Німеччини, сподіваючись на прохолоднішу й вологішу погоду.

Ще до офіційного наказу поліція наполегливо радила жителям прикордонних зон збирати речі. "Фронт пожежі простягається за 1,5 кілометра від німецько-бельгійського кордону і всього за 1,8 кілометра від найближчого населеного пункту", – попередили правоохоронці.

Зі свого боку бельгійські служби також не зволікали і раніше вивезли людей із поселення Кюхельшайд, що розташоване за десять хвилин їзди від Моншау.

Загалом ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою, адже в ніч на п'ятницю, 14 серпня, на заході Німеччини через іншу лісову пожежу свої домівки вже покинули майже 2 тисячі людей.

Цього літа Європа серйозно потерпає від сильної посухи, яка раз у раз провокує масштабні займання. Ця пожежа є найбільшою в історії Бельгії, більш ніж вдвічі перевищує розмір пожежі 2011 року, яка охопила майже 1400 гектарів, згідно з даними Європейської системи інформації про лісові пожежі.

"Ми ніколи б не уявили, що Бельгія постраждає від пожежі такого масштабу. Тепер нам доводиться зіткнутися з фактами", – сказав Reuters Карім Буарфа, капітан пожежної бригади.

До слова, цьогорічні лісові пожежі у Франції знищили більше територій, ніж будь-коли за останні десятиліття – фактично від часів Другої світової війни. Основним фактором їхнього поширення вважають зміни клімату, спричинені спалюванням викопного палива. Водночас близько 90% пожеж цього року, за наявними даними, виникли з вини людей.