Лесные пожары достигли популярных курортов Греции: эвакуированы сотни человек, в том числе украинские дети

Огромный лесной пожар вспыхнул на двух популярных курортах в Греции. Сотни туристов пришлось эвакуировать по морю, поскольку лесной пожар приближался к пляжам северной части страны.

Буквально трехкилометровая стена пламени высотой до 30 метров надвигалась на курорты.

Грецию охватили пожары

Авиация и почти 150 пожарных боролись с огнем, распространявшимся по полуострову Халкидики к югу от города Салоники. Сильный ветер затруднил тушение.

Двоих раненых пожарных доставили в больницу. Один получил растяжение ноги, а другой – незначительные ожоги.

В течение нескольких часов огонь добрался до домов вокруг популярных курортов Сивири и Фурка, которые переполнены туристами. В этом регионе преобладают легковоспламеняющиеся сосновые леса.

Огонь охватил греческие курорты / Фото AP

Десятки людей стояли в очереди на понтоне в Фурке, ожидая спасения, поскольку дым закрывал небо над курортами.

Всего более 250 туристов спасали прямо в купальниках, многие из них держали детей на руках. Для эвакуации задействовали 15 небольших лодок.

Отмечается, что из отеля в Фурке была эвакуирована, в частности, группа детей из Украины.

Также в регионе образовались пробки из автомобилей, которые пытались покинуть курорты.

Пожары в Греции: смотрите видео

WATCH: Tourist filmed absolute chaos as wildfires rage near the beaches in Halkidiki, #Greece right now.



Thick smoke, flames on the hills, crowds of people on the shore pic.twitter.com/2gBM7S85TM – Anonymous TV (@YourAnonTV) August 13, 2026

Мы на пляже и ищем способ сбежать. Оттуда, где мы находимся, видно, что пламя достигло города и домов,

– рассказала местная жительница в комментарии СМИ.

Греческие власти немедленно объявили максимальный уровень пожарной тревоги – 5 баллов – на большей части материковой Греции. Также в Халкидики населению запретили входить в сосновые леса региона.

Имеются повреждения домов и транспортных средств.

Греческая общественная телерадиокомпания ERT сообщила, что пожар мог возникнуть после того, как сильный ветер повалил столб электропередачи, что привело к образованию искры. Однако власти пока не подтвердили эту информацию.

Греция ежегодно сильно страдает от лесных пожаров, и эксперты отмечают, что риск возрастает из-за антропогенного изменения климата, которое сделало засухи и другие погодные явления более экстремальными.

За последние 24 часа по всей Греции было зарегистрировано 40 лесных пожаров, 9 из них к концу четверга все еще не были взяты под контроль пожарными.

В этом месяце погибли два члена экипажа вертолета, который помогал бороться с лесным пожаром недалеко от Афин. Их вертолет столкнулся в воздухе с другим вертолетом.

Тогда пожар уничтожил 110 квадратных километров леса.