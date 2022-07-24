Экстремальная жара в США привела к лесным пожарам в Калифорнии: жуткие фото и видео

Соединенные Штаты Америки накрыла аномальная жара, в результате чего в Калифорнии возникли лесные пожары. Пожар охватил более 2650 гектаров.

Пламя уничтожило более 56 квадратных километров лесных угодий

Большой лесной пожар вспыхнул в Калифорнии в пятницу, 22 июля, недалеко от национального парка Йосемити. Поэтому под угрозой оказались уникальные гигантские секвои.

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Пожар охватил более 2650 гектаров и уничтожил десять хозяйств, еще 5 – пострадали. В Департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии сообщили, что по состоянию на полдень субботы огонь был локализован на 0%.

Жуткий пожар в Калифорнии / Фото AP News

Также сообщается, что к воскресенью пламя уничтожило более 56 квадратных километров лесных угодий.

Пожары в Калифорнии: видео

Из-за масштабного лесного пожара в калифорнийском округе Марипоза объявлена зона чрезвычайного положения. 23 июля там поступил приказ об эвакуации около 6 тысяч человек.

Пожар в Калифорнии с высоты: видео

Сообщается, что несколько домов уже сгорели. Огонь также уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2600 зданий. Из-за пожаров перекрыты большие автотрассы.

Жуткие пожары в Калифорнии: видео

С пламенем сражаются более 400 пожарных с участием тяжелой наземной техники и авиации. Местные власти не исключают, что погасить огонь удастся только через неделю.

С пламенем борются с участием тяжелой наземной техники и авиации: видео