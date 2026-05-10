Масштабные пожары продолжают бушевать в Украине: какие области "горят"

По украинским территориям прокатилась волна пожаров из-за жары, обстрелов и человеческой халатности. По меньшей мере 14 регионов страны страдают от огня.

Подробнее о ситуации с масштабными пожарами в Украине по состоянию на 10 мая рассказали в ГСЧС.

Что известно о землях, которые страдают от пожаров?

По данным спасателей, в результате пожаров в экосистемах за последнее время уже выгорело почти 2 250 гектаров земли. Отмечается, что произошло это из-за возгорания 1 821 пожара.

Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелы и человеческую халатность,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели также привели конкретные масштабы возгораний по областям. Ситуация сейчас выглядит так:

Житомирская – 842.3 гектара;

Черниговская – 503.65 гектара;

Киевская – 201.47 гектара;

Ровенская – 182.73 гектара;

Закарпатская – 114.04 гектара;

Днепропетровская – 80.13 гектара;

Волынская – 61.27 гектара;

Харьковская – 60.26 гектара;

Винницкая – 41.69 гектара;

Львовская – 40.08 гектара;

Полтавская – 23.75 гектара;

Черкасская – 17.64 гектара;

Ивано-Франковская – 13.42 гектара;

Одесская – 13.23 гектара

Говорится также о других регионах страны, где фиксировали менее масштабные пожары. При этом в ГСЧС напоминают, что сжигание сухостоя и мусора несет угрозу жизни и уничтожает природу, ведь "каждая искра может стать катастрофой". Спасатели призывают не жечь траву и соблюдать правила безопасности.

Как будут наказывать за сжигание сухостоя?

За сжигание сухой травы в Украине предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях – даже уголовная ответственность.

Такие поджоги вредят природе, уничтожая плодородный слой почвы, микроорганизмы, насекомых и мелких животных. Размер штрафов может составлять от нескольких тысяч гривен до более 20 тысяч в зависимости от масштаба нарушения.

Какие последние новости о пожарах в Украине?

По состоянию на 8 мая масштабный лесной пожар на границе Черниговской области изменил направление и распространился в сторону России. Возгорание возникло в результате российских обстрелов.

Огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств в пятикилометровой пограничной зоне, куда из-за опасности лесоводы давно не имеют доступа.

Лесные пожары продолжаются и в Чернобыльской зоне отчуждения. Специалисты отобрали пробы воздуха вблизи очагов горения и зафиксировали наличие цезия-137, однако его уровень не превышает опасных для жизни показателей.

Пожар охватил преимущественно относительно чистые природные территории, которые помогают сдерживать распространение радиационного загрязнения. По данным специалистов, опасного повышения радиационного фона за пределами зоны отчуждения не ожидается.

Вогонь бушевал и на Западе страны. В частности, вблизи поселка Воловец на Закарпатье пожар уничтожил примерно 75 гектаров леса. По состоянию на 7 мая спасателям удалось локализовать возгорание.