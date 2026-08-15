Заместитель премьер-министра Луиз Хейг заявила, что это стало самым масштабным использованием системы экстренных оповещений в стране, сообщает издание The Guardian.

Что известно об опасности пожаров в Великобритании?

Около 19:00 на телефонах прозвучал сигнал с предупреждением: "В стране существует серьезный риск лесных пожаров".

Людей призвали не разжигать барбекю, костры, не запускать фейерверки и не совершать никаких других действий, которые могут привести к пожару, пока риск остается высоким.

В случае обнаружения пожара граждан просят немедленно звонить по номеру 999.

В пятницу премьер-министр провел время в Стаурбридже в Западном Мидлендсе, где в результате серии пожаров были уничтожены дома и пострадали люди. Он

он предупредил, что Великобритания сейчас "похожа на пороховую бочку", а страну ждут "тяжелые выходные".

Правительство также объявило о временном общенациональном запрете на продажу одноразовых барбекю. Он будет действовать до тех пор, пока сохраняется высокий риск лесных пожаров.

В южном Уэльсе к оказанию помощи перегруженным экстренным службам привлекли военных. Около 100 военнослужащих уже направили в регион, еще около 100 должны были прибыть вечером. Они будут помогать с доставкой воды и логистикой.

В этом году в Англии и Уэльсе уже произошло больше лесных пожаров, чем за весь 2025 год – тогда их было зафиксировано 1017.

Только за 24 часа, начиная с четверга, пожарные службы объявили о 11 масштабных чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что вечером 13 августа в районе Локви Рогозницы возле Омиша на побережье Далмации вспыхнул масштабный лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и достиг домов и автомобилей. Было эвакуировано несколько тысяч человек. Известно об одном погибшем и десятках пострадавших.