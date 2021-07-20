В США бушуют масштабные пожары: огонь уже уничтожил сотни тысяч гектаров леса

В 13 штатах на Западе США бушуют 80 крупных пожаров. Они стали следствием аномальной жары и отсутствия дождей.

Огонь охватил уже больше 400 гектаров леса (1 миллион акров – 24 канал). Пожары раскинулись по западным штатам Америки.

Как все начиналось Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары

Запад США в огне

Больше всего страдают на юге штата Орегон. Горячий и сухой порыв ветра уничтожал все, что попадалось на пути. Пожар дошел до национального парка Фремонт-Винема, в котором живут тысячи животных. Там контролируют только 30% огня, сообщает государственное управление лесного хозяйства.

Чтобы потушить пожар, привлекли 2 тысячи пожарных и почти 100 единиц спецтехники. Сейчас удалось взять под контроль лишь 22% возгораний.

Из-за Бутлегского пожара в Орегоне, названного в честь источника Бутлег, уже отселили 2 тысячи жителей. Сейчас огонь уничтожил по меньшей мере 160 домов и зданий. Власти заявили, что четверть периметра пожара удалось локализовать. Возгорание началось еще 6 июля и до сих пор не ликвидировано. Мощнее, чем пожары в Калифорнии в прошлом году Сложная ситуация – и в соседней Калифорнии. На севере штата бушуют примерно 10 лесных пожаров. Огонь там поглотил более 11 тысяч гектаров земли. Власти проводят эвакуацию местных жителей.

Только в Калифорнии сгорело в пять раз больше гектаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власть штата готовится к худшему и активно отселяет людей из регионов, на которые может перекинуться огонь.



Пожары на Западе США / Карта с inciweb

Предыдущие пожары в Калифорнии: что известно