Пожары на Житомирщине: убытки в сгоревших деревнях составят 25 миллионов гривен
Житомирщина уже вторую неделю горит. Местные власти предварительно оценили в 25 миллионов гривен убытки жителей сел Острова, Рудня, Личманы и Магдин.
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире "Громадського" рассказал, что власти все компенсируют.
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По словам Бунечко, пока работает, чтобы предоставить "этому всему юридическую форму".
Кроме компенсации за потерянные дома глава ОГА пообещал компенсации за погибший скот и уничтоженное сельскохозяйственное орудие.
В общем Бунечко уточнил, что речь идет о 50 пострадавших людях. Он заверил, что им есть где жить: у соседей, в молитвенном доме или в незанятых помещениях, "которые расконсервировали".
Я искренне благодарен волонтерам. Мы сегодня воочию увидели, сколько доставлено туда груза. Мы ехали, видим – привезли семь тонн картофеля в эти населенные пункты. То есть люди кто чем может, одеждой обеспечили,
– сказал Виталий Бунечко.
Что известно о пожаре на Житомирщине?Они продолжаются еще с прошлой недели, а затрагивают в основном леса на севере области у границы с Беларусью. В общем пожары уничтожили 91 здание.
Состоянию на 21 апреля еще не локализовано ни одного участка пожара между селами Жолудивка и Дружба. На других ячейках продолжаются работы по тушению участков, на которых есть тление.
Фото и видео пожаров в Житомирской области – смотрите по ссылке.
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