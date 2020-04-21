Пожежі на Житомирщині: збитки у згорілих селах складуть 25 мільйонів гривень

Житомирщина вже другий тиждень горить. Місцева влада попередньо оцінила у 25 мільйонів гривень збитки жителів сіл Острови, Рудня, Личмани та Магдин.

Глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко в ефірі "Громадського" розповів, що влада все компенсує.

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За словами Бунечка, наразі працює, щоби надати "цьому всьому юридичної форми".

Крім компенсації за втрачені оселі глава ОДА пообіцяв компенсації за загиблу худобу та знищене сільськогосподарське знаряддя.

Загалом Бунечко уточнив, що мовиться про 50 постраждалих людей. Він запевнив, що їм є де жити: у сусідів, у молитовному домі або в незайнятих приміщеннях, "які розконсервували".

Я щиро вдячний волонтерам. Ми сьогодні на власні очі побачили, скільки вже доставлено туди вантажу. Ми їхали, бачимо – привезли сім тонн картоплі в ці населені пункти. Тобто люди хто чим може, одежею забезпечили,

– сказав Віталій Бунечко.

Що відомо про пожежі на Житомирщині?Вони тривають ще з минулого тижня, а зачіпають передовсім ліси на півночі області біля кордону з Білоруссю. Загалом пожежі знищили 91 будівлю.



Станом на 21 квітня досі не локалізовано ділянки пожежі між селами Жолудівка і Дружба. На інших осередках продовжуються роботи по гасінню ділянок, на яких є тління.

Фото та відео пожеж на Житомирщині – дивіться за посиланням.