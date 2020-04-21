На Житомирщині зникла жителька згорілого села, – ЗМІ

Пожежі на Житомирщині тривають ще з минулого тижня. Жителі села Личмани розповіли про зникнення жінки у сусідньому згорілому селі Магдин. Офіційно цю інформацію спростовують, але поліція таки перевіряє повідомлення.

Жителька села Личмани розповіла, що жінку звати Клавдія, повідомляє "Громадське".

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Поліція заяви ані від родичів, ані від місцевої влади не отримувала. Однак правоохоронці все ж вирішили перевірити інформацію.

Що відомо про зниклу

За словами місцевих, вона 1949 року народження.

Востаннє жінку бачили 16 квітня на вулиці села, де вона тимчасово мешкала, під час евакуації жителів через пожежу.

Про місце знаходження жінки наразі нікому нічого невідомо.

Серед евакуйованих її немає.

Речниця поліції області Алла Ващенко додала, що будинок, в якому мешкала жінка, повністю згорів. Залишки будівлі вже перевірили, але жодних решток людей там немає.

Вона сама із Запоріжжя, тому можливо, що поїхала якимось чином до родичів, нікого не повідомивши. Поки невідомо, де вона, але говорити, що вона загинула, також поки підстав немає,

– сказала Ващенко.

Наразі поліція намагається встановити її місце перебування.

Водночас глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко запевняє, що внаслідок лісових пожеж ніхто не постраждав, а всі повідомлення про це у соцмережах – фейки.

Що відомо про пожежі на Житомирщині:

Вони тривають ще з минулого тижня, а зачіпають передовсім ліси на півночі області біля кордону з Білоруссю.

Пожежі знищили 91 будівлю.

Станом на 21 квітня досі не локалізовано одну ділянки пожежі між селами Жолудівка і Дружба.

На інших осередках продовжуються роботи по гасінню ділянок, на яких є тління.

Все, що відомо про пожежу на Жиморщині, а також фото та відео – за посиланням.