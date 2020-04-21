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      В Житомирской области исчезла жительница сгоревшего села, – СМИ

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      Пожары в Житомирской области продолжаются / Пресс-служба полиции

      Пожары в Житомирской области продолжаются еще с прошлой недели. Жители села Личманы рассказали об исчезновении женщины в соседнем сгоревшем селе Магдин. Официально эту информацию опровергают, но полиция таки проверяет сообщения.

      Жительница села Личманы рассказала, что женщину зовут Клавдия, сообщает "Общественное".

      Обратите внимание Из-за пожаров в Житомирской области выгорело все село: местные рассказали, как бежали от огня

      Полиция заявления ни от родственников, ни от местных властей не получала. Однако правоохранители все же решили проверить информацию.

      Что известно о пропавшей

      • По словам местных, она 1949 года рождения.
      • Последний раз женщину видели 16 апреля на улице села, где она временно проживала, во время эвакуации жителей из-за пожара.
      • О месте нахождения женщины пока никому ничего неизвестно.
      • Среди эвакуированных ее нет.

      Пресс-секретарь полиции области Алла Ващенко добавила, что дом, в котором жила женщина, полностью сгорел. Остатки здания уже проверили, но останков людей там нет.

      Она сама из Запорожья, поэтому возможно, что поехала каким-то образом к родственникам, никого не поставив в известность. Пока неизвестно, где она, но говорить, что она погибла, также пока оснований нет,
      – сказала Ващенко.

      Сейчас полиция пытается установить ее местонахождение.

      В то же время глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко уверяет, что в результате лесных пожаров никто не пострадал, а все сообщения об этом в соцсетях – фейки.

      Что известно о пожаре на Житомирщине:

      • Они продолжаются еще с прошлой недели, а затрагивают прежде леса на севере области у границы с Беларусью.
      • Пожары уничтожили 91 здание.
      • По состоянию на 21 апреля еще не локализовано ни одного участка пожара между селами Жолудивка и Дружба.
      • На других ячейках продолжаются работы по тушению участков, на которых есть тление.

      Все, что известно о пожаре на Житомирщине, а также фото и видео – по ссылке.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Пожар Полиция Новости Житомира
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