В Житомирской области исчезла жительница сгоревшего села, – СМИ
Пожары в Житомирской области продолжаются еще с прошлой недели. Жители села Личманы рассказали об исчезновении женщины в соседнем сгоревшем селе Магдин. Официально эту информацию опровергают, но полиция таки проверяет сообщения.
Жительница села Личманы рассказала, что женщину зовут Клавдия, сообщает "Общественное".
Обратите внимание Из-за пожаров в Житомирской области выгорело все село: местные рассказали, как бежали от огня
Полиция заявления ни от родственников, ни от местных властей не получала. Однако правоохранители все же решили проверить информацию.
Что известно о пропавшей
- По словам местных, она 1949 года рождения.
- Последний раз женщину видели 16 апреля на улице села, где она временно проживала, во время эвакуации жителей из-за пожара.
- О месте нахождения женщины пока никому ничего неизвестно.
- Среди эвакуированных ее нет.
Пресс-секретарь полиции области Алла Ващенко добавила, что дом, в котором жила женщина, полностью сгорел. Остатки здания уже проверили, но останков людей там нет.
Она сама из Запорожья, поэтому возможно, что поехала каким-то образом к родственникам, никого не поставив в известность. Пока неизвестно, где она, но говорить, что она погибла, также пока оснований нет,
– сказала Ващенко.
Сейчас полиция пытается установить ее местонахождение.
В то же время глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко уверяет, что в результате лесных пожаров никто не пострадал, а все сообщения об этом в соцсетях – фейки.
Что известно о пожаре на Житомирщине:
- Они продолжаются еще с прошлой недели, а затрагивают прежде леса на севере области у границы с Беларусью.
- Пожары уничтожили 91 здание.
- По состоянию на 21 апреля еще не локализовано ни одного участка пожара между селами Жолудивка и Дружба.
- На других ячейках продолжаются работы по тушению участков, на которых есть тление.
Все, что известно о пожаре на Житомирщине, а также фото и видео – по ссылке.
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