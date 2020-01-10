Пожары в Австралии: тысячи митингующих хотят отставки премьер-министра – фото
Тысячи людей протестуют в Австралии из-за уничижительных пожаров. Люди требуют уволить премьер-министра страны Скотта Моррисона и принять радикальные действия по спасению экологической ситуации в стране.
Десятки тысяч людей вышли на улицы австралийских городов, многие пришли с транспарантами, сообщает 9 news.
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Протесты в пятницу, 10 января, стали первыми масштабными демонстрациями в стране с начала сезона пожаров. Организаторами называют студентов-активистов и движение "Восстание против вымирания". Акции протеста транслируют в прямом эфире в соцсетях.
Митингующие требуют отставки премьер-министра Моррисона, поскольку считают, что он не уделил проблемам климата достаточного внимания и не может справиться с ситуацией в стране. Активисты требуют перейти на более экологичные виды топлива.
К протестам присоединились также люди в нескольких городах страны. В частности, митингуют и перекрывают улицы в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Хобарте.
Только в центре Сиднея собрались более 20 тысяч человек. Некоторые прикрывают рот респираторами.
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Какова позиция австралийского премьер-министра?
На этой неделе Моррисон объявил о создании начального фонда восстановления после пожаров в размере 2 миллиардов долларов. По словам чиновника, власть уже передала 60 миллионов долларов местным общинам, которые пострадали после огня.
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Он считает, что для изучения влияния климатических изменений на бушующие пожары нужно национальное расследование.
10 января в интервью на сиднейской радиостанции Моррисон сказал, что разочарован тем, что люди считают невыполнение Австралией целей по сокращению выбросов углерода основной причиной бушующих пожаров.
Какова ситуация с пожарами в Австралии?
Лесные пожары начались в Австралии еще в сентябре. Сгорело более 8 миллионов гектаров. Некоторые населенные пункты оторваны от электроснабжения. В огне погибли 25 человек.
Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных. Ученые считают, что некоторые виды животных могут исчезнуть вообще. Экологи прогнозируют, что на восстановление сгоревших лесов уйдут десятилетия.