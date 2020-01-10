Пожежі в Австралії: тисячі мітингувальників хочуть відставки прем’єр-міністра – фото
Тисячі людей протестують в Австралії через нищівні пожежі. Люди вимагають звільнити прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона та прийняти радикальні дії щодо порятунку екологічної ситуації в країні.
Десятки тисяч людей вийшли на вулиці австралійських міст, чимало прийшли з транспарантами, повідомляє 9 news.
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Протести в п’ятницю, 10 січня, стали першими масштабними демонстраціями в країні з початку сезону пожеж. Організаторами називають студентів-активістів та рух "Повстання проти вимирання". Акції протесту транслюють у прямому ефірі у соцмережах.
Мітингувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Моррісона, бо вважають, що він не приділив проблемам клімату достатньої уваги та не може впоратися із ситуацією в країни. Активісти вимагають перейти на більш екологічні види палива.
До протестів приєдналися також люди у кількох містах країни. Зокрема, мітингують і перекривають вулиці у Сіднеї, Мельбурні, Брісбені, Аделаїді та Хобарті.
Протестувальники у Сіднеї закликають прийняти радикальні рішення щодо екологічної ситуації в країні: дивіться фото
Яка позиція австралійського прем'єр-міністра?
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Він вважає, що для вивчення впливу кліматичних змін на бурхливі пожежі потрібне національне розслідування.
Яка ситуація з пожежами в Австралії?
Лісові пожежі розпочалися в Австралії ще у вересні. Згоріло понад 8 мільйонів гектарів. Деякі населені пункти відірвані від електропостачання. У вогні загинули 25 осіб.
Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин. Науковці вважають, що деякі види тварин можуть зникнути взагалі. Екологи прогнозують, що для відновлення згорілих лісів підуть десятиліття.