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      Пожежі в Австралії: тисячі мітингувальників хочуть відставки прем’єр-міністра – фото

      952 Читать новость на русском
      У центрі Сіднея на вулиці вийшло понад 20 тисяч мітингувальників / central western daily

      Тисячі людей протестують в Австралії через нищівні пожежі. Люди вимагають звільнити прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона та прийняти радикальні дії щодо порятунку екологічної ситуації в країні.

      Десятки тисяч людей вийшли на вулиці австралійських міст, чимало прийшли з транспарантами, повідомляє 9 news.

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      Протести в п’ятницю, 10 січня, стали першими масштабними демонстраціями в країні з початку сезону пожеж. Організаторами називають студентів-активістів та рух "Повстання проти вимирання". Акції протесту транслюють у прямому ефірі у соцмережах.

      Мітингувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Моррісона, бо вважають, що він не приділив проблемам клімату достатньої уваги та не може впоратися із ситуацією в країни. Активісти вимагають перейти на більш екологічні види палива.

      До протестів приєдналися також люди у кількох містах країни. Зокрема, мітингують і перекривають вулиці у Сіднеї, Мельбурні, Брісбені, Аделаїді та Хобарті.

      Лише у центрі Сіднея зібралися понад 20 тисяч людей. Дехто прикриває рота респіраторами.

       

      Протестувальники у Сіднеї закликають прийняти радикальні рішення щодо екологічної ситуації в країні: дивіться фото

      Яка позиція австралійського прем'єр-міністра?

      На цьому тижні Моррісон оголосив про створення початкового фонду відновлення після пожеж у розмірі 2 мільярди доларів. За словами чиновника, влада уже передала 60 мільйонів доларів місцевим громадам, які постраждали після вогню.
       

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      Він вважає, що для вивчення впливу кліматичних змін на бурхливі пожежі потрібне національне розслідування.

      10 січня, в інтерв'ю на сіднейській радіостанції Моррісон сказав, що розчарований тим, що люди вважають невиконання Австралією цілей щодо скорочення викидів вуглецю основною причиною бурхливих пожеж.

      Яка ситуація з пожежами в Австралії?

      Лісові пожежі розпочалися в Австралії ще у вересні. Згоріло понад 8 мільйонів гектарів. Деякі населені пункти відірвані від електропостачання. У вогні загинули 25 осіб.

      Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.

      Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин. Науковці вважають, що деякі види тварин можуть зникнути взагалі. Екологи прогнозують, що для відновлення згорілих лісів підуть десятиліття.

       
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Екологія Австралія Пожежі в Австралії Світ тварин
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