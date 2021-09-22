Приветствие наполнено нахваливанием партии. В ОПЗЖ считают, что "Единая Россия" служит интересам россиян.

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Более того, депутаты от ОПЗЖ надеются на сотрудничество с путинской партией. Несмотря на 7 год войны, политики говорят о восстановлении "добрососедских отношений между странами" и экономическом сотрудничестве.

Желаем народным избранникам от вашей политической силы мудрости, вдохновения, профессионализма, чтобы продолжить строить процветающее, успешное государство на уже заложенном прочном фундаменте, вести Россию к новым целям и высотам,

– сказали нардепы от ОПЗЖ.

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