Привітання наповнене нахваленням партії. В ОПЗЖ вважають, що "Єдина Росія" служить інтересам росіян.

До теми У Росії підрахували 100% голосів на виборах у Держдуму: перемогла партія Путіна

Ба більше, депутати від ОПЗЖ сподіваються на співпрацю з путінською партією. Попри 7 рік війни, політики говорять про відновлення "добросусідських відносин між країнами" та економічне співробітництво.