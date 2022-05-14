Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Вчера, 13 мая, Одесскую область накрыло сильное ненастье.
Важно Оккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор-М2", – разведка
В Одесской области был гром, молния и дождь. На это активно реагировали сами одесситы.
Пожелания были одни – чтобы этот дождь как можно скорее смыл всю московскую нечисть, мерзость, которая есть на нашей земле,
– объяснил Братчук.
Он убежден, что как титанически сложно сейчас бы ни было, мы непременно удержимся. Путь к победе сложен, но украинцы непременно его пройдут.
Как прошла ночь в Одесской области
По словам представителя Одесской ОВА, ночь на 14 мая в Одесской области прошла спокойно. Враг не производил обстрелов по области.
Впрочем, как подчеркнул Сергей Братчук, во время войны это настораживает. Есть информация от украинской разведки, что российские оккупанты стягивают технику и пытаются приближаться к Одессе.
Уверен, что у Вооруженных Сил Украины есть достойный ответ,
– резюмировал спикер Одесской ОВА.
Сергей Братчук о ситуации в Одесской области: смотрите видео
Новости Одессы: главные события
- В Одесской области приступили к проверке фортификационных сооружений возле границы с непризнанным Приднестровьем. Глава Одесской ОВА Максим Марченко объяснил, что их должны привести в надлежащее состояние.
- В Измаильском районе из-за угрозы вторжения в Одесскую область ввели ряд ограничений для жителей. В частности, это коснулось рыбаков, охотников и частично фермеров.
- 11 мая российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесщине. Максим Марченко рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
- Вражеские войска четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман, на этот раз – крылатой ракетой.
- Заметим, что впервые россияне нанесли удар по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, еще 26 апреля. Тогда в результате удара был поврежден железнодорожный путь.
- Еще один удар по мосту через Днестровский лиман россияне нанесли 2 мая. А затем в тот же день третий раз ударили по мосту на Одесщине.