Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Вчера, 13 мая, Одесскую область накрыло сильное ненастье.

Важно Оккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор-М2", – разведка

В Одесской области был гром, молния и дождь. На это активно реагировали сами одесситы.

Пожелания были одни – чтобы этот дождь как можно скорее смыл всю московскую нечисть, мерзость, которая есть на нашей земле,
– объяснил Братчук.

Он убежден, что как титанически сложно сейчас бы ни было, мы непременно удержимся. Путь к победе сложен, но украинцы непременно его пройдут.

Как прошла ночь в Одесской области

По словам представителя Одесской ОВА, ночь на 14 мая в Одесской области прошла спокойно. Враг не производил обстрелов по области.

Впрочем, как подчеркнул Сергей Братчук, во время войны это настораживает. Есть информация от украинской разведки, что российские оккупанты стягивают технику и пытаются приближаться к Одессе.

Уверен, что у Вооруженных Сил Украины есть достойный ответ,
– резюмировал спикер Одесской ОВА.

Сергей Братчук о ситуации в Одесской области: смотрите видео

Новости Одессы: главные события

  • В Одесской области приступили к проверке фортификационных сооружений возле границы с непризнанным Приднестровьем. Глава Одесской ОВА Максим Марченко объяснил, что их должны привести в надлежащее состояние.
  • В Измаильском районе из-за угрозы вторжения в Одесскую область ввели ряд ограничений для жителей. В частности, это коснулось рыбаков, охотников и частично фермеров.
  • 11 мая российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесщине. Максим Марченко рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
  • Вражеские войска четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман, на этот раз – крылатой ракетой.
  • Заметим, что впервые россияне нанесли удар по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, еще 26 апреля. Тогда в результате удара был поврежден железнодорожный путь.
  • Еще один удар по мосту через Днестровский лиман россияне нанесли 2 мая. А затем в тот же день третий раз ударили по мосту на Одесщине.