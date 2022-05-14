Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Вчора, 13 травня, в Одеській області накрила сильна негода.
Важливо Окупанти перекинули на Зміїний ракетні комплекси "Панцир" і "Тор-М2", – розвідка
На Одещині був грім, блискавка та дощ. На це активно реагували самі одесити.
Побажання були одні – щоб цей дощ якомога швидше змив усю московську нечисть, мерзоту, яка є на нашій землі,
– пояснив Братчук.
Він переконаний, що як титанічно складно зараз би не було, ми неодмінно втримаємось. Шлях до перемоги складний, але українці неодмінно його пройдуть.
Як минула ніч на Одещині
За словами речника Одеської ОВА, ніч на 14 травня на Одещині минула спокійно. Ворог не здійснював обстрілів по області.
Втім, як підкреслив Сергій Братчук, під час війни це насторожує. Є інформація від української розвідки, що російські окупанти стягують техніку й намагаються наближатись до Одеси.
Впевнений, що в Збройних Сил України є гідна відповідь,
– резюмував речник Одеської ОВА.
Сергій Братчук про ситуацію на Одещині: дивіться відео
Новини Одеси: головні події
- В Одеській області розпочали перевірку фортифікаційних споруд біля кордону з невизнаним Придністров'ям. Глава Одеської ОВА Максим Марченко пояснив, що їх мають підготувати до належного стану.
- В Ізмаїльському районі, через загрозу вторгнення в Одеську область, ввели низку обмежень для мешканців. Зокрема, це торкнулось рибалок, мисливців та частково фермерів.
- 11 травня російські окупанти вчергове завдали ракетного удару по Одещині. Максим Марченко розповів, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу – немає.
- Ворожі війська вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман, цього разу – крилатою ракетою.
- Зауважимо, що вперше росіяни завдали удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, ще 26 квітня. Тоді внаслідок удару було пошкоджено залізничну колію.
- Ще один удар по мосту через Дністровський лиман росіяни завдали 2 травня. А згодом того ж дня втретє вдарили по мосту на Одещині.