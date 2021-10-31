Пожар на АЗС под Харьковом продолжается уже третий день: какова ситуация сейчас

В Харьковской области 28 октября произошел мощный взрыв. Случилось это на автозаправке WOG. После этого там вспыхнул пожар, не утихающий третий день.

В ГСЧС отметили, что на АЗС продолжается горение остатков газового конденсата.

Важно Взрыв на АЗС в Харьковской области: до сих пор продолжают гореть остатки конденсата

Спасатели пояснили, что на территории АЗС WOG 28 октября произошла разгерметизация подземной емкости с газом, в результате – взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на 2 грузовых автомобиля.

Как это было

Причиной такого чрезвычайного происшествия стало то, что водитель грузовика сбил газораспределительную колонку. Струя пламени поднялась на 1,5 метра вверх. Огонь перекинулся на 2 грузовика на АЗС, они полностью сгорели.

Жертв и пострадавших нет. К дежурству от ГСЧС привлекли 5 человек и 1 единицу техники ГСЧС.

Отметим, что АЗС расположена на трассе Киев – Харьков – Довжанский возле села Рай-Оленевка. На ликвидацию пожара прибыли 40 спасателей и несколько единиц техники.

Взрыв на автозаправочной станции в Харьковской области: смотрите видео