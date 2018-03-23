Пожизненное заключение для Савченко: прокурор сообщил, что грозит нардепу

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается в подготовке теракта, могут посадить в тюрьму пожизненно или же она может ограничиться от 10 до 15 лет заключения.

Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник в помещении Шевченковского райсуда Киева, где проходит избрание меры пресечения парламентеру.

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Так, ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде ареста для Савченко, он перечислил статьи, совершение преступлений по которым ей инкриминируют, и отметил, что в случае доказательства вины Савченко грозит наказание вплоть до по жизненного заключения.

"Обстоятельства, которые дают право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", – заметил Банник.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.