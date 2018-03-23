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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Довічне ув'язнення для Савченко: прокурор сповістив, що загрожує нардепу

1337 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / "Радіо Свобода"

Позафракційного народного депутата Надію Савченко, яка підозрюється у підготовці теракту, можуть посадити до в'язниці довічно або ж вона може обмежитися від 10 до 15 роками ув'язнення.

Про це повідомив прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник у приміщенні Шевченківського райсуду Києва, де відбувається обрання запобіжного заходу парламентарці.

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Так, клопочучи про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для Савченко, він перерахував статті, вчинення злочинів за якими їй інкримінують, і зазначив, що в разі доведення вини Савченко загрожує покарання аж до по життєвого ув’язнення.

"Обставини, що дають право обґрунтовано підозрювати Савченко у вчиненні правопорушень… підтверджуються доданими матеріалами. Це дає достатньо підстав підозрювати Савченко у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", – зауважив Банник.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Судді ГПУ Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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