Он подтвердил информацию о возможном переговорном процессе между Украиной и Россией

"Я не думаю, что Украина имеет слабые позиции, если переговорный процесс будет. А переговорный процесс будет. Любая война заканчивается переговорным процессом", – заявил Михаил Подоляк.

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Благодаря удачным действиям украинских защитников, Украина будет диктовать свои условия во время переговоров.

"Позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выдвигать требования, что будет происходить дальше в том числе в Донецкой и Луганской областях. После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, видно кто есть кто", – подытожил Подоляк.

Информацию о том, что переговоры между Украиной и Россией готовятся, до этого подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.