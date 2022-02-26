Він підтвердив інформацію про можливий переговорний процес між Україною та Росією

"Я не думаю, що Україна має слабкі позиції, якщо переговорний процес буде. А переговорний процес буде. Будь-яка війна закінчується переговорним процесом", – заявив Михайло Подоляк.

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Завдяки вдалим діям українським оборонцям, Україна буде диктувати свої умови під час переговорів.

"Позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде висувати вимоги, що відбуватиметься далі в тому числі в Донецькій та Луганській областях. Після подій останніх днів, особливо сьогоднішньої ночі, видно хто є хто", – підсумував Подоляк.

Інформацію про те, що переговорити між Україною та Росією готуються, до цього підтвердив речник президента Сергій Никифоров.