Позиции ВСУ враг атаковал 8 раз вертолетами и 4 – авиацией: ситуация на Юге

российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции. Враги применяли вертолеты и авиацию, ведь ограничены в продвижении по суше.

Соответствующую информацию оперативное командование "Юг" сообщило об 11 августа. Также россия потеряла более двух эскадрилий новейших Су-35 и теперь планирует привлекать устаревшие самолеты.

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Враги пытались атаковать ВСУ

Оперативное командование "Юг" сообщило, что обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.

российские оккупанты 11 августа продолжали везти боевые действия по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении.

Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации силы вдоль линии столкновения,

– объяснило ОК "Юг".

Также там добавили, что российские оккупанты в направлении позиций ВСУ и деоккупированных населенных пунктов нанесли:

8 ударов вертолетами;

а также 4 удара штурмовой авиацией.

Наших потерь нет. Однако в результате удара реактивной системы залпового огня "Смерч" по Березнеговатому, что на Николаевщине, ранен местный житель.

Ситуация на Юге 11 августа: коротко

Авиация ВСУ ударила по оккупантам дважды. В частности, по опорному пункту врага у Андреевки, а также по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 19 оккупантов, 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

К сожалению, в Черном море до сих пор находятся корабли врага с 16 ракетами типа "Калибр". Оперативное командование "Юг" призвало людей реагировать на сигналы воздушной тревоги, действовать оперативно и четко. Жителей Николаевщины, Херсонщины и юга Днепропетровщины попросили быть внимательными из-за риска атаки врага.

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