Позиции ВСУ враг атаковал 8 раз вертолетами и 4 – авиацией: ситуация на Юге
Источник:ОК "Юг"
российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции. Враги применяли вертолеты и авиацию, ведь ограничены в продвижении по суше.
Соответствующую информацию оперативное командование "Юг" сообщило об 11 августа. Также россия потеряла более двух эскадрилий новейших Су-35 и теперь планирует привлекать устаревшие самолеты.
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Враги пытались атаковать ВСУ
Оперативное командование "Юг" сообщило, что обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.
российские оккупанты 11 августа продолжали везти боевые действия по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении.
Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации силы вдоль линии столкновения,
– объяснило ОК "Юг".
Также там добавили, что российские оккупанты в направлении позиций ВСУ и деоккупированных населенных пунктов нанесли:
- 8 ударов вертолетами;
- а также 4 удара штурмовой авиацией.
Наших потерь нет. Однако в результате удара реактивной системы залпового огня "Смерч" по Березнеговатому, что на Николаевщине, ранен местный житель.
Ситуация на Юге 11 августа: коротко
- Авиация ВСУ ударила по оккупантам дважды. В частности, по опорному пункту врага у Андреевки, а также по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.
- Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 19 оккупантов, 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.
- К сожалению, в Черном море до сих пор находятся корабли врага с 16 ракетами типа "Калибр". Оперативное командование "Юг" призвало людей реагировать на сигналы воздушной тревоги, действовать оперативно и четко. Жителей Николаевщины, Херсонщины и юга Днепропетровщины попросили быть внимательными из-за риска атаки врага.
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