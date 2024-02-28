Канада не планирует размещать боевые войска в Украине, а в Литве похвалили идею Макрона
Канада пока не намерена размещать своих военных в Украине. При этом там отметили, что продолжат поддерживать Украину.
Позицию Канады относительно возможной отправки в Украину своих военных озвучил министр обороны страны Билл Блэр, пишет издание на Le Devoir.
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"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, будучи членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", – заявил он.
В то же время в Министерстве обороны Канады сообщили, что канадские войска уже размещены в Польше и Латвии, чтобы активно способствовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе и протягивать руку помощи украинцам.
Канада продолжает поддерживать Украину
Канадские военные уже обучили более 40 тысяч украинских солдат и боевых медиков в Польше, это демонстрирует приверженность Канады к продолжению борьбы демократии против диктатуры.
Кроме того, Канада предоставит Украине 3,02 миллиарда долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году. И общий объем помощи, которую Оттава предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения, таким образом составит более 13,3 миллиарда долларов, включая 4 миллиарда долларов в виде военной помощи.
В Литве положительно отреагировали на призыв Макрона
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Западу следует серьезно рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона по размещению войск на территории Украины.
По его словам, судьба Европы решается на полях сражений в Украине.
"Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже, заслуживает внимания", – написал глава МИД Литвы в сети Х (бывший твитер).
Что известно о предложении Макрона привлечь войска НАТО
- Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами 26 февраля заявил, что не исключает вероятности отправки военных НАТО в Украину.
- Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что представители 28 стран во время встречи в Париже активно обсуждали идею отправки в Украину военных, однако она не вызвала никакого энтузиазма. По его словам, по этому вопросу возникла самая бурная дискуссия.
- Впоследствии министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил предложение Макрона. По его словам, речь была о том, что военные НАТО могли бы заниматься разминированием, кибероперациями или производством оружия на территории Украины.
- Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон, комментируя заявление Макрона, отметил, что на Западе нет консенсуса по этому вопросу. И мол, для Швеции это "совсем неактуально на данный момент".