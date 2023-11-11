Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что было много заявлений о том, что Украина является частью Европы.

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Соответственно, пока Россия совершает агрессию против украинского государства, об усилении экономических взаимоотношений с другими странами, в частности, Китаем, говорить нельзя. А когда эта проблема будет решена, тогда уже можно говорить о расширении сотрудничества.

"Это козырь, который есть у Европейского Союза. Китайская экономика ориентирована на экспорт", – подчеркнул политолог.

Вот почему сейчас для КНР очень нужно расширение на рынки. Это может в определенной степени заставить Китай пересмотреть свое отношение к войне России против Украины. С идеологической и политической стороны он вряд ли перейдет на сторону Запада. Однако КНР может начать активнее участвовать в этих процессах и где-то побуждать Россию, чтобы она больше задумывалась о том, что нужно завершать войну.

Впрочем, здесь многое будет зависеть от того, как поговорят Си Цзиньпин с Джо Байденом. А также от того, как китайское руководство будет готовиться к встрече с европейцами.

Так складывается, что западная цивилизация, которая поддерживает Украину, может с Китаем общаться с позиции силы. Но понятно, что это общение будет достаточно толерантно, с определенным уважением,

– отметил Рейтерович.

Все потому, что надо понимать специфику Китая. Ведь, если на него начать жестко давить, то он может занять совершенно противоположную позицию. А это не в интересах ни западных стран, ни Украины.

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