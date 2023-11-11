Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що було багато заяв про те, що Україна є частиною Європи.

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Відповідно, доки Росія здійснює агресію проти української держави, про посилення економічних взаємовідносин з іншими країнами, зокрема, Китаєм, говорити не можна. А коли цю проблему розв'яжуть, тоді вже можна говорити про розширення співпраці.

"Це козир, який є у Європейського Союзу. Китайська економіка орієнтована на експорт", – наголосив політолог.

Саме тому нині для КНР дуже необхідне розширення на ринки. Це може певною мірою змусити Китай переглянути своє ставлення до війни Росії проти України. З ідеологічного та політичного боку він навряд чи перейде на бік Заходу. Однак, КНР може почати активніше брати участь у цих процесах та десь спонукати Росію, аби вона більше задумувалася про те, що треба завершувати війну.

Утім, тут багато чого залежатиме від того, як поговорять Сі Цзіньпін з Джо Байденом. А також від того, як китайське керівництво готуватиметься до зустрічі з європейцями.

Так складається, що західна цивілізація, яка підтримує Україну, може з Китаєм спілкуватися з позиції сили. Але зрозуміло, що це спілкування буде достатньо толерантне, з певною повагою,

– зазначив Рейтерович.

Усе через те, що треба розуміти специфіку Китаю. Адже, якщо на нього почати жорстко тиснути, то він може зайняти зовсім протилежну позицію. А це не в інтересах ані західних країн, ані України.

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