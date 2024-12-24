В эфире 24 Канала генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж предположил, имеет ли сам Трамп и его окружение реальные наработанные планы относительно первых шагов договоренностей для завершения войны России против Украины.

К теме Для Путина это недопустимо: что стоит за заявлением Трампа о возможной встрече с диктатором: что стоит за заявлением

Сформирует ли Трамп новый порядок безопасности в мире

В окружении Трампа разные позиции – от замораживания войны на определенных территориях до мощного давления на поле боя, увеличение военной помощи Украине и применение экономических рычагов.

Они варьируются от крайне негативных до положительных. Сейчас идет большая работа по формированию позиций, как урегулировать ситуацию в Украине, и самое главное, как она будет влиять на общий миропорядок,

– сказал Маломуж.

Он напомнил, что в свое время Трамп был инициатором новой модели миропорядка, которую согласовал с Китаем и другими странами, собиравшихся в Вашингтоне. Тогда российский диктатор Владимир Путин согласился с тем, что формируется новая безопасность мира, которая предусматривала прекращение войн.

Однако после поражения Трампа на президентских выборах в 2020 году ситуация изменилась и этот процесс завершился на стадии подготовки. Теперь этот вопрос снова встает,

– отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Трамп становится вместе с другими странами, в частности Китаем, инициатором нового мирного мира безопасности. Прекращение войны в Украине – это отдельный проект с позиции мощного давления на Россию. У Путина не будет шансов, но для этого Украине надо формировать эту программу вместе с союзниками.

Тогда у Путина не будет альтернатив. Он будет вынужден играть по правилам и делать "жест доброй воли" по выходу из украинских территорий,

– добавил Маломуж.

К слову, кандидат на должность специального посланника по вопросам Украины Кит Келлог сказал, что Дональд Трамп считает установление мира в Украине одним из главных международных приоритетов, стремясь к справедливому, устойчивому и безопасному миру.

Напомним, недавно Трамп в очередной раз заявил, что закончит войну в Украине и остановит хаос на Ближнем Востоке. Он обещает, что не допустит "начала Третьей мировой войны".