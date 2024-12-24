В етері 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив, чи має сам Трамп та його оточення реальні напрацьовані плани щодо перших кроків домовленостей для завершення війни Росії проти України.

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Чи сформує Трамп новий порядок безпеки у світі

В оточенні Трампа різні позиції – від замороження війни на визначених територіях до потужного тиску на полі бою, збільшення військової допомоги України та застосування економічних важелів.

Вони варіюються від вкрай негативних до позитивних. Зараз іде велика робота щодо формування позицій, як врегулювати ситуацію в Україні, і найголовніше, як вона буде впливати на загальний світопорядок,

– мовив Маломуж.

Він нагадав, що свого часу Трамп був ініціатором нової моделі світопорядку, яку погодив з Китаєм та іншими країнами, що збиралися в Вашингтоні. Тоді російський диктатор Владімір Путін погодився з тим, що формується нова безпека світу, яка передбачала припинення війн.

Однак після поразки Трампа на президентських виборах у 2020 році ситуація змінилася і цей процес завершився на стадії підготовки. Тепер це питання знову постає,

– зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Трамп стає разом з іншими країнами, зокрема Китаєм, ініціатором нового мирного безпекового світу. Припинення війни в Україні – це окремий проєкт з позиції потужного тиску на Росію. У Путіна не буде шансів, але для цього Україні треба формувати цю програму разом з союзниками.

Тоді у Путіна не буде альтернатив. Він буде змушений грати за правилами й робити "жест доброї волі" щодо виходу з українських територій,

– додав Маломуж.

До слова, кандидат на посаду спеціального посланника з питань України Кіт Келлог сказав, що Дональд Трамп вважає встановлення миру в Україні одним з головних міжнародних пріоритетів, прагнучи справедливого, стійкого та безпечного миру.

Нагадаємо, нещодавно Трамп вкотре заявив, що закінчить війну в Україні та зупинить хаос на Близькому Сході. Він обіцяє, що не допустить "початку Третьої світової війни".