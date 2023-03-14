Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он объяснил такое изменение влиянием Европейского Союза на страну, в том числе и с финансовой стороны.

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Божко заметил, что Сербия имеет глубокие историко-культурные связи с Россией, которые доходят до времени Балканских войн, Первой и Второй мировой войны, совместного пребывания в соцлагере. На это также повлияла "резкая, на тот момент беспрецедентная" помощь сербам во время Югославской войны.

Но Сербия выбрала свой путь в присоединение к Европейскому Союзу. И то, что дает сербам ЕС, никогда не сможет дать Россия. Это сумасшедшие средства, которые из Европы распределяются всем членам Евросоюза. Средства идут от богатых в бедные страны,

– подчеркнул говорящий.

Курс Сербии корректируется

По словам Божко, влияние Европейского Союза на Сербию повлекло заявления президента Александра Вучича, Министра экономики Раде Башты. Сейчас наблюдаются определенные шаги, меры, корректирующие курс Сербии в соответствии с европейской внешней политикой.

Мы не видим на самом деле для сербов рациональной выгоды втягиваться в огромного масштаба конфликт на стороне России,

– добавил эксперт.

Он убежден, что никакие исторические и культурные связи не могут заменить Сербии те преимущества, которые дают европейские средства. Сербское правительство это сейчас понимает, но иногда из-за определенных электоральных настроений, культурной тяжести, вынуждено это говорить очень осторожно.

Божко об изменении внешней политики Сербии: смотреть видео

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