Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Трамп может по-разному высказываться по одной и той же теме много раз. Фактически на его позицию по поводу войны в Украине существенно влияет один фактор.

Смотрите также Питер Дикинсон: Трамп в корне пропутинский, но Украина сейчас выглядит как победитель

Как Украине повлиять на Трампа?

По словам Лисного, главный нюанс, на который обращает внимание Трамп, – ситуация на поле боя. Он, банально говоря, будет на стороне того, кто побеждает.

Нам важно делать своё дело. И, конечно, работать с американской стороной. Другого варианта нет. Нам важно демонстрировать свои успехи на поле боя. И таким образом мы побуждаем его быть более лояльным к нашему государству, что влияет на поставки оружия Украине,

– сказал Лисный.

Соединенные Штаты также могут оказать значительную помощь в ужесточении ограничений против России и ее партнеров. Однако, к сожалению, уже давно почти ничего не слышно о законопроекте о вторичных санкциях против тех стран, которые покупают нефть у России и в целом помогают врагу.

Позиция Трампа по поводу войны в Украине меняется: смотрите видео 24 Канала