Познакомился с новыми зверятами: министр обороны Резников показал фото первых Leopard в Украине
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников показал фото первых танков Leopard, уже прибывших в Украину.
Об этом он сообщил в Facebook.
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Познакомился с новыми зверятами в нашем украинском военном зоопарке – 4 Leopard2A4! Мы с нетерпением ждем, что сможем принять больше из них. Питание и досуг будут обеспечены,
– написал Резников.
Министр обороны Украины поблагодарил польских друзей – президента Анджея Дуду, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и весь польский народ.
На фото около первых западных танков стоят премьер-министр Денис Шмигаль, премьер Польши Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи танков.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня во время визита в Киев сообщил, что первые 4 танка Leopard уже в Украине, а в ближайшее время будут доставлены другие "Леопарды" и 60 танков PT-91 Twardy.