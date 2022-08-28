"Вторая армия мира" не перестает позориться: их шлемы можно пробить кулаком

россия показала свою низменность на весь мир. Пока все так боялись, украинцы доказали, что там нечего и некого бояться.

В телеграм-каналах показывают видео украинских защитников, где они "тестируют" на крепкость амуницию захватчиков. Оказалось, что их каску можно пробить кулаком, сообщает 24 канал.

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Каска оккупанта сгибается от ударов

Наши бойцы сняли видео с затрофеенной каской российского захватчика. "Аналогов ей нет" во всем мире. Только в противоположном смысле – она ведь настолько "крепка", что ее можно пробить рукой.

На видео наш боец так и делает тестируя. Сначала бьет кулаком, а потом и головой. Каска смялась просто полностью.

Наш боец испытывает каску оккупанта: смотрите видео

Ранее уже похожая ситуация была с бронежилетами оккупантов. Сразу видно, как их командиры "хотят, чтобы они вернулись живыми". Именно поэтому дают им все "лучшее", что имеют.

Потери оккупантов на войне

Так же, как россияне врут о том, что их технике и амуниции нет аналогов, так и говорят ложь о реальных потерях. Или вообще отмалчиваются. Генштаб ВСУ сообщил на утро 28 августа, что уже ликвидировали 46 750 российских оккупантов. Также большие потери враг несет в технике. В частности, танки и прочее.

Более того, ВСУ похитили российский дрон. Они издеваются над оккупантами как могут, чтобы в очередной раз показать, как им здесь не рады. Поэтому наши военные похитили дрон в прямом эфире.

Узнайте больше о потерях россиян: смотрите видео