У телеграм-каналах показують відео українських захисників, де вони "тестують" на міцність амуніцію загарбників. Виявилось, що їх каску можна пробити кулаком, інформує 24 канал.

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Каска окупанта згинається від ударів

Наші бійці зняли відео з затрофеєною каскою російського загарбника. "Аналогов їй нєт" у всьому світі. Тільки в протилежному сенсі – адже вона настільки "міцна", що її можна пробити рукою.

На відео наш боєць так і робить, тестуючи. Спершу б'є кулаком, а згодом і головою. Каска зім'ялась просто вщент.

Наш боєць випробовує каску окупанта: дивіться відео

Раніше вже схожа ситуація була з бронежилетами окупантів. Одразу видно, як їхні командири "хочуть, щоб вони повернулись живі". Саме тому дають їм все "найкраще", що мають.

Втрати окупантів на війні

Так само, як росіяни брешуть про те, що їхній техніці та амуніції нема аналогів, так і кажуть неправду про реальні втрати. Або й взагалі відмовчуються. Натомість Генштаб ЗСУ повідомив на ранок 28 серпня, що вже ліквідували 46 750 російських окупантів. Також великі втрати ворог має у техніці. Зокрема, танки та інше.

Ба більше, ЗСУ викрали російський дрон. Вони знущаються з окупантів як можуть, щоб вкотре показати, як їм тут не раді. Тому наші військові викрали дрон в прямому ефірі .

Дізнайтесь більше про втрати росіян: дивіться відео