У телеграм-каналах показують відео українських захисників, де вони "тестують" на міцність амуніцію загарбників. Виявилось, що їх каску можна пробити кулаком, інформує 24 канал.
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Каска окупанта згинається від ударів
Наші бійці зняли відео з затрофеєною каскою російського загарбника. "Аналогов їй нєт" у всьому світі. Тільки в протилежному сенсі – адже вона настільки "міцна", що її можна пробити рукою.
На відео наш боєць так і робить, тестуючи. Спершу б'є кулаком, а згодом і головою. Каска зім'ялась просто вщент.
Наш боєць випробовує каску окупанта: дивіться відео
Раніше вже схожа ситуація була з бронежилетами окупантів. Одразу видно, як їхні командири "хочуть, щоб вони повернулись живі". Саме тому дають їм все "найкраще", що мають.
Втрати окупантів на війні
- Так само, як росіяни брешуть про те, що їхній техніці та амуніції нема аналогів, так і кажуть неправду про реальні втрати. Або й взагалі відмовчуються. Натомість Генштаб ЗСУ повідомив на ранок 28 серпня, що вже ліквідували 46 750 російських окупантів. Також великі втрати ворог має у техніці. Зокрема, танки та інше.
- Ба більше, ЗСУ викрали російський дрон. Вони знущаються з окупантів як можуть, щоб вкотре показати, як їм тут не раді. Тому наші військові викрали дрон в прямому ефірі.
Дізнайтесь більше про втрати росіян: дивіться відео