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      Позор нардепам: сеть возмутило фото из Верховной Рады

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      Пустая Верховная Рада в последний сессионный день
      Пустая Верховная Рада в последний сессионный день / Фото с Facebook

      В пятницу, 22 марта, в Верховной Раде прошло последнее пленарное заседание недели. Однако, не все народные депутаты надлежаще исполняют свои обязанности, ведь на момент закрытия сессии в зале присутствовали только 14-15 политиков.

      Пользователи сети возмутились пустом парламента, ведь всего в Раде 22 марта зарегистрировались 319 нардепов. Следующее пленарное заседание ВР состоится только через две недели – 9 апреля.

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      Традиционное пятничное фото. У нас рекорд! Точнее – антирекорд Парламента. 14 депутатов в зале,
      отметил нардеп Леонид Емец.

      Еще одно фото пустого Парламента опубликовал нардеп Борислав Береза.


      Почти пустой зал Верховной Рады во время закрытия сессионной недели

      Пользователи сети возмутились такому поведению народных избранников. Они отметили, что депутаты не могут прогуливать заседания, а должны ходить на работу, им за это платят зарплату.

      "Позор Верховной Рады", "Почему у нас в стране такое возможно? Если работник не приходит на работу, его увольняют", "И вот зачем нам 459 депутатов, если большинство из них и не ходит на заседания", "Неработающий парламент за средства налогоплательщиков, грустно", " Это прямо Хогвартс. Все в мантиях-невидимках", – пишут пользователи.

      Во время сессии нардепы успели рассмотреть только три поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Работу над поправками парламентарии начали с 1218-й из 2082 поправок, поступивших к проекту закона ко второму чтению.

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      Не обошлось заседание и без "шоу". Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с соратниками снова начал спор с премьером Владимиром Гройсманом и сорвал час вопросов к правительству в Раде. Пока оба выясняли отношения, нардепы устроили потасовку. Также радикалы заблокировали правительственную ложу, а спикеру Парубию пришлось объявить перерыв на 15 минут.

      Ляшко устроил новую схватку с Гройсманом: видео

       

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      Теги: Новости Украины Борислав Береза Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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