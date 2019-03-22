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      Ганьба нардепам: мережу обурило фото з Верховної Ради

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      Пуста Верховна Рада в останній сесійний день
      Пуста Верховна Рада в останній сесійний день / Фото з Facebook

      У п'ятницю, 22 березня, у Верховній Раді пройшло останнє пленарне засідання тижня. Проте, не всі народні депутати належно виконують свої обов'язки, адже на момент закриття сесії у залі були присутні лише 14-15 політиків.

      Користувачі мережі обурилися пустому парламенту, адже загалам у Раді 22 березня зареєструвалися 319 нардепів. Наступне пленарне засідання ВР відбудеться аж через два тижні  9 квітня.

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      Традиційне п'ятничне фото. У нас рекорд! Точніше – антирекорд Парламенту. 14 депутатів у залі,
      – зауважив нардеп Леонід Ємець.

      Ще одне фото порожнього парламенту опублікував нардеп Борислав Береза.


      Майже пуста зала Верховної Ради під час закриття сесійного тижня

      Користувачі мережі обурилися такій поведінці народних обранців. Вони відзначили, що депутати не можуть прогулювати засідання, а мають ходити на роботу, їм за це платять зарплату. 

      "Позор Верховної Ради", "Чому у нас в країні таке можливо? Якщо працівник не приходить на роботу, його звільняють", "І от навіщо нам 459 депутатов, якщо більшість з них и не ходить на засідання", "Непрацюючий парламент за кошти платників податків, сумно", "Це прямо Гоґвортс. Усі в мантіях-невидимках", – пишуть користувачі.

      Під час сесії нардепи встигли розглянути лише три поправки до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Роботу над поправками парламентарі розпочали із 1218-ї із 2082 правок, які надійшли до проекту закону до другого читання.

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      Не обійшлося засідання і без "шоу". Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко з поплічниками знову почав суперечку з прем'єром Володимиром Гройсманом та зірвав годину запитань до уряду у Раді. Поки обидва виясняли відносини, нардепи влаштували штовханину. Також радикали заблокували урядову ложу, а спікеру Парубію довелося оголосити перерву на 15 хвилин.

      Ляшко влаштував нову сутичку з Гройсманом: відео

       

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      Теги: Новини України Верховна Рада Борислав Береза
      Джерело: 24 канал
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