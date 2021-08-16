Позорное поражение США и администрации Байдена, – журналист о ситуации в Афганистане
Источник:24 канал
Фото и видео из Кабула, особенно из аэропорта, шокируют. Особенно то, как люди отчаянно пытаются бежать из страны.
Ситуация в Афганистане является поражением всей современной демократии. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.
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Ситуация в Афганистане – страшный сигнал
По его словам, обострение в государстве – это страшный сигнал для всех, особенно для украинцев.
То, что происходит сейчас, это позорное поражение современной демократии, прежде всего США. Это позорная капитуляция администрации Джо Байдена,
– подчеркнул журналист.
Администрация американского президента, как отметил Фараджаллах, не только не смогла удержать власть или достичь каких-то целей в Афганистане. Случилось худшее – США даже не смогли сохранить достоинство при выводе войск.Напомним! Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана.
Провал в трех направлениях
Ситуация в Афганистане, это, как считает редактор портала "Украина по-арабски", провал в трех пунктах:
- не победили терроризм в стране;
- уступили территорию другим игрокам в регионе;
- обменяли страну.
"Надо понимать, что нужно рассчитывать не на своих союзников, а прежде всего на себя и свою армию", – сказал Фараджаллах. Он отметил, что талибы не будут сидеть, сложа руки.
Они будут пытаться распространять свою позицию. С Китаем, Пакистаном или Ираком боевики не будут шутить, поэтому будут искать для себя другие государства.
Журналист прокомментировал ситуацию в Афганистане: смотрите видео
Главное о ситуации в Афганистане: кратко
- На фоне вывода войск США из Афганистана, талибы захватили несколько провинциальных центров и в конце концов вошли в столицу Кабула.
- Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. А сами талибы заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.
- Европа пока не делает заявлений по ситуации в Афганистане. В США заявили, что ситуация там не критическая.