Позорное поражение США и администрации Байдена, – журналист о ситуации в Афганистане

Фото и видео из Кабула, особенно из аэропорта, шокируют. Особенно то, как люди отчаянно пытаются бежать из страны.

Ситуация в Афганистане является поражением всей современной демократии. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Ситуация в Афганистане – страшный сигнал

По его словам, обострение в государстве – это страшный сигнал для всех, особенно для украинцев.

То, что происходит сейчас, это позорное поражение современной демократии, прежде всего США. Это позорная капитуляция администрации Джо Байдена,

– подчеркнул журналист.

Администрация американского президента, как отметил Фараджаллах, не только не смогла удержать власть или достичь каких-то целей в Афганистане. Случилось худшее – США даже не смогли сохранить достоинство при выводе войск.

Провал в трех направлениях

Джо Байден заявил , что не жалеет о выводе войск из Афганистана.

Ситуация в Афганистане, это, как считает редактор портала "Украина по-арабски", провал в трех пунктах:

не победили терроризм в стране;

уступили территорию другим игрокам в регионе;

обменяли страну.

"Надо понимать, что нужно рассчитывать не на своих союзников, а прежде всего на себя и свою армию", – сказал Фараджаллах. Он отметил, что талибы не будут сидеть, сложа руки.

Они будут пытаться распространять свою позицию. С Китаем, Пакистаном или Ираком боевики не будут шутить, поэтому будут искать для себя другие государства.

Журналист прокомментировал ситуацию в Афганистане: смотрите видео

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