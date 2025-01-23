Позволит сохранить внешний вид и функцию, – КГГА о планах относительно Житнего рынка

Житний рынок планируется передать в долгосрочную аренду с четкими условиями относительно сохранения внешнего вида здания и функции рынка. Таким образом городская власть обеспечит сохранение этого исторического объекта для громады Киева.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Что будет с Житным рынком

Оживленная дискуссия о судьбе Житнего рынка продолжается. Объект действительно важен для громады. На открытом заседании рабочей группы, куда входили активисты, члены общественного совета, народные депутаты, представители коммунальных служб и департаментов, большинством голосов приняли решение предложить Киевскому городскому совету проект решения о долгосрочной аренде Житнего с главными двумя условиями: сохранение внешнего вида и функции рынка. И на прозрачном конкурсе определим, кто это будет,

– сообщил Валентин Мондриевский.

Он отметил, что в центре такой позиции – защита интересов столичной громады и сохранение исторических объектов города. Согласно решению Киевсовета от 26 июня 2003 года, Житний рынок не подлежит приватизации. А дать разрешение на его приватизацию – рискованно. Ведь через 5 лет после аукциона закон позволяет изменять целевое назначение здания, что грозит его превращением в коммерческий или развлекательный объект, подчеркнул заместитель главы КГГА.

"Самый оптимальный вариант на сейчас – это аренда с четкими условиями, которые обеспечат сохранение рынка с его исторической функцией, проведение капитального ремонта, сохранение рабочих мест, гарантированные поступления в городской бюджет. Такой подход даст возможность развивать Житний рынок как уникальное пространство с многолетней историей, которая служит интересам громады", – констатировал Валентин Мондриевский.

Ранее сообщалось, что аукцион на право аренды Житнего рынка должен был состояться 25 марта 2024 года, однако городская власть отменили его, чтобы вместе с общественностью наработать условия конкурса, которые обеспечили бы сохранение рынка.