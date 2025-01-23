Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Що буде з Житнім ринком

Жвава дискусія про долю Житнього ринку триває. Об'єкт справді важливий для громади. На відкритому засіданні робочої групи, куди входили активісти, члени громадської ради, народні депутати, представники комунальних служб і департаментів, більшістю голосів ухвалили рішення запропонувати Київській міській раді проєкт рішення про довгострокову оренду Житнього з головними двома умовами: збереження зовнішнього вигляду і функції ринку. І на прозорому конкурсі визначимо, хто це буде,

– повідомив Валентин Мондриївський.

Він наголосив, що в центрі такої позиції – захист інтересів столичної громади та збереження історичних об'єктів міста. Згідно з рішенням Київради від 26 червня 2003 року, Житній ринок не підлягає приватизації. А надати дозвіл на його приватизацію – ризиковано. Адже через 5 років після аукціону закон дозволяє змінювати цільове призначення будівлі, що загрожує її перетворенню на комерційний чи розважальний об'єкт, наголосив заступник голови КМДА.

"Найоптимальніший варіант натепер – це оренда з чіткими умовами, які забезпечать збереження ринку з його історичною функцією, проведення капітального ремонту, збереження робочих місць, гарантовані надходження до міського бюджету. Такий підхід дасть змогу розвивати Житній ринок як унікальний простір із багаторічною історією, що служить інтересам громади", – констатував Валентин Мондриївський.

Раніше повідомлялося, що аукціон на право оренди Житнього ринку мав відбутися 25 березня 2024 року, проте міська влада скасувала його, щоб разом з громадськістю напрацювати умови конкурсу, які б забезпечили збереження ринку.