Позволит скрыть массовые убийства, – Яковина об изоляции РФ от интернета

23 декабря в России проводились учения по отключению всей страны от интернета. Владимир Путин таким образом готовится к сентябрю 2021 года. Тогда в РФ пройдут выборы в Госдуму, которые обещают стать рекордными по масштабам фальсификаций.

Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" выразил журналист Иван Яковина.

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Он отметил, что в "Единой России" рейтинг сейчас – примерно 5%, а ей нужно конституционное большинство, то есть 70%. Поэтому можно представить объем мошенничества и обмана, к которому планирует прибегнуть Кремль.

"Конечно, это все увидят. Поэтому власти ожидают, что люди выйдут на улицы протестовать. Вот тогда и понадобится отключение России от интернета. Во-первых, это не даст оппозиции возможность координировать свои действия", – пояснил журналист.

А во-вторых, это позволит скрыть от мира массовые убийства демонстрантов, к которым сейчас активно готовится Путин. Подавление митингов должно стать максимально жестким,

– отметил Яковина.

И добавил, что несмотря на это отключение от мирового интернета предстоит максимально безболезненно для российской критической инфраструктуры. Ведь Путин не хочет, чтобы у него взрывались атомные электростанции или падали самолеты. Но пока все идет именно к этому.



Российский президент Владимир Путин

По данным ряда уральских изданий, во время учений 23 декабря была полностью парализована работа многих российских аэропортов и авиакомпаний. Все они лишились доступа к базам данных билетов и пассажиров. И просто не могли ничего сделать. Конечно, информация была засекречена, но проблемы коснулись такого количества людей, что скрыть ее было невозможно, рассказал автор видеоблога.

Поэтому мы знаем наверняка: криворукие государственные IT-шники в РФ случайно могут устроить огромные проблемы тем, кто им платит, а не только оппозиционерам,

– отметил журналист.

"Будет смешно, если, скажем, Путин попытается убежать от революционеров с вилами на своем самолете, но в последний момент выяснится, что он не может взлететь из-за отключения интернета. Тогда российского диктатора будет ждать судьба Муаммара Каддафи", – убежден Яковина.

Что известно о Каддафи?Международный деятель, лидер Ливии в 1969-2011 годах, также один из самых богатых людей всех времен. За ним закрепился статус "террориста №1". Из всех терактов, связанных с режимом Каддафи, наиболее известен взрыв пассажирского самолета компании Pan American в 1988 году. Тогда погибли 270 человек.



В 2011 году, после того как войска повстанцев захватили Сирт – родной город Каддафи, он был ранен при попытке побега и, по информации переходного правительства страны, скончался от ранений.

"И если Путин думает, что за полтора года систему наладят и все починят, то это зря. Ведь в России сейчас не могут сделать нормально даже намного более простые вещи", – подытожил Яковина.

Смотрите видео полного видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины за 23 декабря 2019: