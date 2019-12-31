Дозволить приховати масові вбивства, – Яковина про ізоляцію РФ від інтернету

23 грудня у Росії проводилися навчання з відключення всієї країни від інтернету. Володимир Путін таким чином готується до вересня 2021 року. Тоді в РФ пройдуть вибори в Держдуму, які обіцяють стати рекордними за масштабами фальсифікацій.

Таку думку в своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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Він зазначив, що у "Єдиної Росії" рейтинг зараз – приблизно 5%, а їй потрібна конституційна більшість, тобто 70%. Тож можна уявити обсяг шахрайства та обману, до якого планує вдатися Кремль.

"Звичайно, це всі побачать. Тому влада очікує, що люди вийдуть на вулиці протестувати. Ось тоді й знадобиться відключення Росії від інтернету. По-перше, це не дасть опозиції можливість координувати свої дії", – пояснив журналіст.

А по-друге, це дозволить приховати від світу масові вбивства демонстрантів, до яких зараз активно готується Путін. Придушення мітингів має стати максимально жорстким,

– наголосив Яковина.

Й додав, що попри це відключення від світового інтернету має відбутися максимально безболісно для російської критичної інфраструктури. Адже Путін не хоче, щоб у нього вибухали атомні електростанції або падали літаки. Але поки що все йде саме до цього.



Російський президент Володимир Путін

За даними ряду уральських видань, під час навчань 23 грудня була повністю паралізована робота багатьох російських аеропортів та авіакомпаній. Всі вони втратили доступ до баз даних квитків і пасажирів. І просто не могли нічого зробити. Звичайно, інформація була засекречена, але проблеми торкнулися такої кількості людей, що приховати її було неможливо, розповів автор відеоблогу.

Тож ми знаємо напевно: криворукі державні IT-шники в РФ випадково можуть влаштувати величезні проблеми тим, хто їм платить, а не тільки опозиціонерам,

– зазначив журналіст.

"Буде смішно, якщо, скажімо, Путін спробує втекти від революціонерів з вилами на своєму літаку, але в останній момент з'ясується, що той не може злетіти через відключення інтернету. Тоді російського диктатора буде чекати доля Муаммара Каддафі", – переконаний Яковина.

Що відомо про Каддафі? Міжнародний діяч, лідер Лівії у 1969-2011 роках, також один з найбагатших людей усіх часів. За ним закріпився статус "терориста №1". З усіх терактів, пов'язаних з режимом Каддафі, найбільш відомим є вибух пасажирського літака компанії Pan American в 1988 році. Тоді загинули 270 осіб.



У 2011 році, після того як війська повстанців захопили Сирт – рідне місто Каддафі, він був поранений під час спроби втечі і, за інформацією перехідного уряду країни, помер від поранень.

"І якщо Путін думає, що за півтора року систему налагодять і все полагодять, то це даремно. Адже в Росії зараз не можуть зробити нормально навіть набагато простіші речі", – підсумував Яковина.

Дивіться відео повного відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 23 грудня 2019: