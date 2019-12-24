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      Як якутський шаман накликав біду на Москву

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      Якутський шаман знову вирушив у Москву / narodna-pravda.ua

      На початку грудня якутський шаман, який вважає Володимира Путіна демоном і збирається відправити його в пекло, вирушив у нову подорож до Москви. Однак через два дні Олександра Габишева затримали співробітники ФСБ і поліції, яким повідомила про нього місцева влада.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Путь шамана: чем для Путина обернется гнев Габышева

      За словами журналіста, підставою для арешту стала "непокора законним вимогам співробитника МВС". Однак і досі невідомо, які саме вимоги були озвучені, але згідно зі протоколом, Габишев дістав саморобний меч і ним порвав форму поліцейському.

      За дивним збігом, одразу після затримання шамана у Москві, поблизу Федеральної служби, відбулася стрілянина,
      – відзначив Яковина. 

      В результаті інциденту загинули три людини включно з нападником. Ще п'ять осіб отримали поранення.

      Стрілянина в центрі Москви – відео:

      Іван Яковина прокоментував, що зараз Олександр Габишев зібрався подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. На думку журналіста, якутський шаман цілком може перемогти в цьому процесі. 

      Читайте також: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

      Журналіст відзначив, що імовірно після перемоги Габишева Володимир Путін може програти щось значно більше і важливіше. 

      Що відомо про якутського шамана?Влітку 2019 року Олександр Габишев вирушив із Якутії в Москву, щоб на Червоній площі провести обряд вигнання в ад Володимира Путіна, якого він називає демоном. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, а відео з його проповідями набрали понад мільйон переглядів. 

      У вересні російські правоохоронці затримали якутського шамана і звинуватили в екстремізмі. ФСБ провело спецоперацію. Спочатку його доставили в Бурятію, а звідти літаком – в Якутію. Там його заарештували, а згодом назвали божевільним і змусили пройти спеціальне обстеження.

      У грудні шаман вирушив у новий похід на Москву. Однак ФСБ знову заарештувало його разом із прибічниками, та відправило на допит.

      Відео повного відеоблогу "Безумный мир" за 23 грудня 2019: 

       

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги Стрілянина на Луб'янці у Москві Жертви Москва ФСБ
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