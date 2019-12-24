Як якутський шаман накликав біду на Москву

На початку грудня якутський шаман, який вважає Володимира Путіна демоном і збирається відправити його в пекло, вирушив у нову подорож до Москви. Однак через два дні Олександра Габишева затримали співробітники ФСБ і поліції, яким повідомила про нього місцева влада.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За словами журналіста, підставою для арешту стала "непокора законним вимогам співробитника МВС". Однак і досі невідомо, які саме вимоги були озвучені, але згідно зі протоколом, Габишев дістав саморобний меч і ним порвав форму поліцейському.

За дивним збігом, одразу після затримання шамана у Москві, поблизу Федеральної служби, відбулася стрілянина,

– відзначив Яковина.

В результаті інциденту загинули три людини включно з нападником. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Стрілянина в центрі Москви – відео:

Іван Яковина прокоментував, що зараз Олександр Габишев зібрався подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. На думку журналіста, якутський шаман цілком може перемогти в цьому процесі.

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Журналіст відзначив, що імовірно після перемоги Габишева Володимир Путін може програти щось значно більше і важливіше.

Що відомо про якутського шамана?Влітку 2019 року Олександр Габишев вирушив із Якутії в Москву, щоб на Червоній площі провести обряд вигнання в ад Володимира Путіна, якого він називає демоном. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, а відео з його проповідями набрали понад мільйон переглядів.



У вересні російські правоохоронці затримали якутського шамана і звинуватили в екстремізмі. ФСБ провело спецоперацію. Спочатку його доставили в Бурятію, а звідти літаком – в Якутію. Там його заарештували, а згодом назвали божевільним і змусили пройти спеціальне обстеження.



У грудні шаман вирушив у новий похід на Москву. Однак ФСБ знову заарештувало його разом із прибічниками, та відправило на допит.

Відео повного відеоблогу "Безумный мир" за 23 грудня 2019: