Как якутский шаман навлек беду на Москву

В начале декабря якутский шаман, который считает Владимира Путина демоном и собирается отправить его в ад, начал новое путешествие в Москву. Однако через два дня Александра Габышева задержали сотрудники ФСБ и полиции, которым сообщили о нем местные власти.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По словам журналиста, основанием для ареста стало "неповиновение законным требованиям сотрудника МВД". Однако до сих пор неизвестно, какие именно требования были озвучены, но согласно протоколу, Габышев достал самодельный меч и им порвал форму полицейскому.

По странному совпадению, сразу после задержания шамана в Москве, вблизи Федеральной службы произошла стрельба,

– отметил Яковина.

В результате инцидента погибли три человека включая нападающего. Еще пять человек получили ранения.

Стрельба в центре Москвы – видео:

Иван Яковина прокомментировал, что сейчас Александр Габышев собрался подать иск против России в Европейский суд по правам человека. По мнению журналиста, якутский шаман вполне может победить в этом процессе.

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Журналист отметил, что вероятно после победы Габышева Владимир Путин может проиграть нечто большее и важное.

Что известно о якутском шамане?Летом 2019 года Александр Габышев отправился из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания в ад Владимира Путина, которого он называет демоном. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, а видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.



В сентябре российские правоохранители задержали якутского шамана и обвинили в экстремизме. ФСБ провело спецоперацию. Сначала его доставили в Бурятию, а оттуда самолетом – в Якутию. Там его арестовали, а впоследствии назвали сумасшедшим и заставили пройти специальное обследование.



В декабре шаман отправился в новый поход на Москву. Однако ФСБ снова арестовало его вместе со сторонниками и отправило на допрос.

Видео полного видеоблога "Безумный мир" за 23 декабря 2019: