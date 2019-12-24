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      Как якутский шаман навлек беду на Москву

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      Якутский шаман снова отправился в Москву / narodna-pravda.ua

      В начале декабря якутский шаман, который считает Владимира Путина демоном и собирается отправить его в ад, начал новое путешествие в Москву. Однако через два дня Александра Габышева задержали сотрудники ФСБ и полиции, которым сообщили о нем местные власти.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Путь шамана: чем для Путина обернется гнев Габышева

      По словам журналиста, основанием для ареста стало "неповиновение законным требованиям сотрудника МВД". Однако до сих пор неизвестно, какие именно требования были озвучены, но согласно протоколу, Габышев достал самодельный меч и им порвал форму полицейскому.

      По странному совпадению, сразу после задержания шамана в Москве, вблизи Федеральной службы произошла стрельба,
      – отметил Яковина.

      В результате инцидента погибли три человека включая нападающего. Еще пять человек получили ранения.

      Стрельба в центре Москвы – видео:

      Иван Яковина прокомментировал, что сейчас Александр Габышев собрался подать иск против России в Европейский суд по правам человека. По мнению журналиста, якутский шаман вполне может победить в этом процессе.

      Читайте также: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

      Журналист отметил, что вероятно после победы Габышева Владимир Путин может проиграть нечто большее и важное.

      Что известно о якутском шамане?Летом 2019 года Александр Габышев отправился из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания в ад Владимира Путина, которого он называет демоном. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, а видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.

      В сентябре российские правоохранители задержали якутского шамана и обвинили в экстремизме. ФСБ провело спецоперацию. Сначала его доставили в Бурятию, а оттуда самолетом – в Якутию. Там его арестовали, а впоследствии назвали сумасшедшим и заставили пройти специальное обследование.

      В декабре шаман отправился в новый поход на Москву. Однако ФСБ снова арестовало его вместе со сторонниками и отправило на допрос.

      Видео полного видеоблога "Безумный мир" за 23 декабря 2019:

       

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Владимир Путин Новости России ФСБ Москва Жертвы Стрельба на Лубянке в Москве Видеоблоги
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