Позывной "батюшка": фанаты Путина промывают мозги украинцам даже на Закарпатье
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Враг у нас под носом. Друзья вернулись из Закарпатья. Жили в монастыре. Но был один нюанс.
"Русский мир" под рясой
"Отец настоятель" в каждой проповеди ругал Украину и украинцев за сопротивление Москве. Типа те придут и "заживем". Угадайте, какой это был патриархат?
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И так, судя по всему, по всей Украине. Неоднократно были случаи, когда "батюшки" фотографировали КПП, технику, специализированные учреждения. Прятали диверсантов.
Московский патриархат в Украине никогда особо не скрывал своей приверженности кровавому режиму Путина / Фото из фейсбука Анатолия Амелина
Представьте, кто может ходить под рясой? Какие объемы информации сливаются и сколько схронов по всей Украине заготовлено. С этим нужно что-то делать.
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