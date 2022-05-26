Позывной "батюшка": фанаты Путина промывают мозги украинцам даже на Закарпатье

26 мая 2022 , 18:02
Читати новину українською
Анатолій Амелін

Источник:

фейсбук Анатолия Амелина

Враг у нас под носом. Друзья вернулись из Закарпатья. Жили в монастыре. Но был один нюанс.

"Русский мир" под рясой

"Отец настоятель" в каждой проповеди ругал Украину и украинцев за сопротивление Москве. Типа те придут и "заживем". Угадайте, какой это был патриархат?

Советуем Оккупанты наконец-то признались, ради чего устроили ад в Мариуполе

И так, судя по всему, по всей Украине. Неоднократно были случаи, когда "батюшки" фотографировали КПП, технику, специализированные учреждения. Прятали диверсантов.


Московский патриархат в Украине никогда особо не скрывал своей приверженности кровавому режиму Путина / Фото из фейсбука Анатолия Амелина

Представьте, кто может ходить под рясой? Какие объемы информации сливаются и сколько схронов по всей Украине заготовлено. С этим нужно что-то делать.

PS Кстати, упомянутый "отец" недавно поел борща и скончался. Боженька все видит.

Актуальное – ПЦУ намерено получить разрешение от правительства на служение в Киево-Печерской лавре: смотрите видео

 

 

Автор: Анатолій Амелін