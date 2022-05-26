Позывной "батюшка": фанаты Путина промывают мозги украинцам даже на Закарпатье

"Русский мир" под рясой

"Отец настоятель" в каждой проповеди ругал Украину и украинцев за сопротивление Москве. Типа те придут и "заживем". Угадайте, какой это был патриархат?

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И так, судя по всему, по всей Украине. Неоднократно были случаи, когда "батюшки" фотографировали КПП, технику, специализированные учреждения. Прятали диверсантов.



Московский патриархат в Украине никогда особо не скрывал своей приверженности кровавому режиму Путина / Фото из фейсбука Анатолия Амелина

Представьте, кто может ходить под рясой? Какие объемы информации сливаются и сколько схронов по всей Украине заготовлено. С этим нужно что-то делать.