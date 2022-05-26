"Русскій мір" під рясою

"Отец настоятель" у кожній проповіді лаяв Україну та українців за опір Москві. Типу ті прийдуть і "заживемо". Вгадайте, який патріархат це був?

Радимо Окупанти нарешті зізналися, заради чого влаштували пекло в Маріуполі

І так, зважаючи на все, по всій Україні. Неодноразово були випадки, коли "батюшки" фотографували КПП, техніку, спеціалізовані установи. Ховали диверсантів.



Московський патріархат в Україні ніколи особливо не приховував своєї прихильності до кривавого режиму Путіна / Фото з фейсбуку Анатолія Амеліна

Уявіть, хто може ходити під рясою? Які обсяги інформації зливаються й скільки схронів по всій Україні заготовлено. Із цим треба щось робити.