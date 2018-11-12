Позывной "Вова": росСМИ пишут о задержании на Кубани украинского таксиста

В ФСБ РФ заявили о задержании в Краснодарском крае России гражданина Украины, который, якобы следил за перемещение войск.

Об этом пишет российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Краснодарскому краю.

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По данным агентства, гражданина Украины с именем Юрий Пермяков задержали по подозрению в шпионаже.

Он, якобы, работал таксистом под псевдонимом "Вова", а завербовал мужчину сотрудник регионального управления СБУ в подконтрольной Украине части Луганщины.

Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России,

– убеждены в российских спецслужбах.

После задержания "таксист", якобы, признался, что собирал информацию о перемещении российских войск и расположение стратегических объектов.

Как пишут росЗМИ, из-за того, что "шпион" признался, что был "завербован", его только выдворили с территории РФ и запретили туда въезд.

К слову, недавно в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже и работе на российскую разведку с конца 90-х годов.