Позывной "Вова": росСМИ пишут о задержании на Кубани украинского таксиста
В ФСБ РФ заявили о задержании в Краснодарском крае России гражданина Украины, который, якобы следил за перемещение войск.
Об этом пишет российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Краснодарскому краю.
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По данным агентства, гражданина Украины с именем Юрий Пермяков задержали по подозрению в шпионаже.
Он, якобы, работал таксистом под псевдонимом "Вова", а завербовал мужчину сотрудник регионального управления СБУ в подконтрольной Украине части Луганщины.
Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России,
– убеждены в российских спецслужбах.
После задержания "таксист", якобы, признался, что собирал информацию о перемещении российских войск и расположение стратегических объектов.
Как пишут росЗМИ, из-за того, что "шпион" признался, что был "завербован", его только выдворили с территории РФ и запретили туда въезд.
К слову, недавно в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже и работе на российскую разведку с конца 90-х годов.