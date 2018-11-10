Батюшке из РПЦ, который пытался попасть в Украину, запретили въезд

Государственная пограничная служба на 3 года запретили въезд в Украину ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию.

7 ноября стало известно, что ему отказали во въезде в Украину.

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В Госпогранслужбе пояснили, что приняли такое решение, поскольку московский священник не мог подтвердить цели своего приезда в Украину.

10 ноября пресс-служба пограничного ведомства сообщила, что ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (в миру – Виталий Ермаков) запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Пограничники также уточнили, что информация о том, что архиепископ Амвросий якобы днем позже, 8 ноября, таки смог попасть в Украину, не соответствует действительности.

7 ноября архиепископа Амвросия не просто не пропустили через границу, но и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому как минимум до 2021 года попасть в Украину он не сможет,

– заверили в Госпогранслужбе.

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