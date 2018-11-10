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      Батюшке из РПЦ, который пытался попасть в Украину, запретили въезд

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      Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину
      Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину / mitropolia.spb.ru

      Государственная пограничная служба на 3 года запретили въезд в Украину ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию.

      7 ноября стало известно, что ему отказали во въезде в Украину.

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      В Госпогранслужбе пояснили, что приняли такое решение, поскольку московский священник не мог подтвердить цели своего приезда в Украину.

      10 ноября пресс-служба пограничного ведомства сообщила, что ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию (в миру – Виталий Ермаков) запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

      Пограничники также уточнили, что информация о том, что архиепископ Амвросий якобы днем позже, 8 ноября, таки смог попасть в Украину, не соответствует действительности.

      7 ноября архиепископа Амвросия не просто не пропустили через границу, но и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому как минимум до 2021 года попасть в Украину он не сможет,
      – заверили в Госпогранслужбе.

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      Теги: Новости России Новости Украины Религия Госпогранслужба РПЦ
      Источник: 24 канал
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