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      Батюшці з РПЦ, який намагався потрапити в Україну, заборонили в’їзд

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      Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну
      Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну / mitropolia.spb.ru

      Державна прикордонна служба на 3 роки заборонила в’їзд в Україну ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію.

      7 листопада стало відомо, що йому відмовили у в’їзді в Україну.

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      У Держприкордонслужбі пояснили, що прийняли таке рішення, оскільки московський священик не міг підтвердити мети свого приїзду в Україну.

      10 листопада прес-служба прикордонного відомства повідомила, що ректору Московської духовної академії архієпископу Верейському Амвросію (у миру – Віталій Єрмаков) заборонили вїзд до України терміном на 3 роки.

      Прикордонники також уточнили, що інформація про те, що архієпископ Амвросій нібито днем пізніше, 8 листопада, таки зміг потрапити в Україну, не відповідає дійсності.

      7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна він не зможе,
      – запевнили у Держприкордонслужбі.

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      Теги: Новини України Новини Росії РПЦ Держприкордонслужба Релігія
      Джерело: 24 канал
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