Позивний "Вова": росЗМІ пишуть про затримання на Кубані українського таксиста

У ФСБ РФ заявили про затримання у Краснодарському краю Росії громадянина України, який, нібито стежив за переміщення військ.

Про це пише російське інформагентство "Интерфакс" з посиланням на прес-службу ФСБ Росії у Краснодарському краю.

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За даними агентства, громадянина України з іменем Юрій Пермяков затримали за підозрою у шпигунстві.

Він, нібито, працював таксистом під псевдонімом "Вова", а завербував чоловіка співробітник регіонального управління СБУ на підконтрольній Україні частині Луганщини.

Метою вербування було отримання українською спецслужбою інформації про пересування військової техніки на території Півдня Росії,

– переконані у російських спецслужбах.

Після затримання "таксист", буцімто, зізнався, що збирав інформацію про переміщення російських військ та розташування стратегічних об’єктів.

Як пишуть росЗМІ, через те, що "шпигун" зізнався, що був "завербований", його лише видворили з території РФ і заборонили туди в’їзд.

До слова, нещодавно в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою у шпигунстві та роботі на російську розвідку з кінця 90-х років.